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"Зеленский засиял": В Сенате США призвали признать Россию спонсором терроризма

10:22
  • понедельник
  • 10 июня 2024

Президента Украины эта инициатива несказанно обрадовала

Американские власти должны конфисковать российские активы, замороженные в юрисдикции США в рамках санкций, и признать Россию государством — спонсором терроризма. Такую инициативу озвучил сенатор Линдси Грэм (внесен Росфинмониторингом в перечень лиц, причастных к терроризму и экстремизму).
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Как отметил американский законотворец, "у нас в США есть российские деньги, которые мы должны конфисковать". Кроме того, он призвал "объявить Россию государством-спонсором терроризма в соответствии с американским законодательством".

Сенатор признался, что когда "предложил это Зеленскому, он засиял, как рождественская елка", сообщает РИА Новости.

На Западе и в Киеве уже неоднократно звучали призывы объявить Россию спонсором терроризма, хотя до официальных действий дело пока не доходило. Летом 2023 года секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев указывал, что США и их союзники, помогающие киевскому режиму, сами фактически являются спонсорами терроризма. Это лишь подтверждает важность задач по обеспечению безопасности российских граждан, которые решаются в ходе СВО.

Спикер Кремля Дмитрий Песков отмечал, что Главное управление разведки Минобороны Украины занимается террористической деятельностью, как и весь киевский режим. При этом "они подтверждают сами" свою причастность к терактам и диверсиям в России.

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