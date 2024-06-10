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Сергей Собянин рассказал о волонтерском движении в Москве

10:40
  • понедельник
  • 10 июня 2024

Добровольцы приходят на помощь в самых разных ситуациях

Волонтерское движение Москвы объединяет почти 1,3 миллиона человек. Об этом рассказал Сергей Собянин. Добровольцы приходят на помощь в самых разных ситуациях. Они помогают врачам и спасателям, заботятся о пожилых и детях, поддерживают приюты для животных и многое другое.

Мэр рассказал, что два года назад по просьбе жителей в столице появился знак отличия "Волонтер Москвы". Его получили уже 60 жителей. Подробнее о награжденных — в блоге на сайте мэра.

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