Сергей Собянин рассказал о волонтерском движении в Москве

Волонтерское движение Москвы объединяет почти 1,3 миллиона человек. Об этом рассказал Сергей Собянин. Добровольцы приходят на помощь в самых разных ситуациях. Они помогают врачам и спасателям, заботятся о пожилых и детях, поддерживают приюты для животных и многое другое.

Мэр рассказал, что два года назад по просьбе жителей в столице появился знак отличия "Волонтер Москвы". Его получили уже 60 жителей. Подробнее о награжденных — в блоге на сайте мэра.