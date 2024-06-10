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Солдат ВСУ переплыл Днепр на самодельном плоту и сдался в плен

10:28
  • понедельник
  • 10 июня 2024

Переход готовится около трех месяцев

Украинский солдат на плоту из пластиковых бутылок переплыл Днепр, чтобы сдаться в плен российским военным.
Боец ВСУ сдался в плен на угнанном танке

Солдат ВСУ связался с российскими военными через чат-бот Free soldier, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах. Он рассказал, что его подразделение перебрасывают на харьковское направление и поэтому он решил бежать.

"Его переход готовили около трех месяцев", - рассказал один из собеседников агентства.

Ранее в Минобороны показали кадры допроса пленного наемника из Колумбии Анхеля Карденаса Монтиллы, который воевал на стороне ВСУ. Наемник заявил, что его обманули. Обещали, что будет всего лишь охранять здание. Вместо этого бросили на передовую, прямо на линию огня.

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