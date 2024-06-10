В Крыму оценили ущерб от водной и энергетической блокады

В регионе также оценят ущерб инфраструктуре за время пребывания в составе Украины

Ущерб от водной и энергетической блокад Крыма превысил 14 триллионов рублей. Такое заявление сделал в понедельник, 10 июня, спикер парламента республики Владимир Константинов.

Как заявил политик, которого цитирует РИА Новости, "по водной блокаде — это цифра за семь триллионов рублей, по энергетической блокаде — итоговая цифра тоже вырисовывается за семь триллионов рублей". Константинов допустил, что цифра "увеличится после выявления новых пострадавших".

Также крымским властям предстоит оценить ущерб, нанесенный транспортной и продовольственной блокадами, террористическими актами, а кроме того, оценят разрушение инфраструктуры во времена пребывания полуострова в составе Украины.

Ранее Украина подала несколько исков против России в Европейский суд по правам человека, в том числе — с обвинением в нарушении прав человека в Крыму и Донбассе. Жаловался Киев на Россию и в Международный суд ООН, однако он отклонил большую часть претензий Украины.

Посол по особым поручениям Министерства иностранных дел России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник рассказал, что в Москве уже прорабатывают вопрос о формате трибунала над политическим руководством Украины. Он "будет работать не только на судебно-процессуальном треке, но и на политически информационном, это тоже абсолютный факт", подчеркнул дипломат.

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