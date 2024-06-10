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Камбоджа проигнорирует швейцарский саммит из-за России

11:01
  • понедельник
  • 10 июня 2024

Собрать страны Глобального юга на это мероприятие не удается

Камбоджа отклонила предложение принять участие в конференции по Украине в Швейцарии, несмотря на уговоры украинских властей. Пномпень проигнорирует швейцарский саммит, поскольку на него не пригласили Россию.
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Как пишет Khmer Times, бывший премьер-министр и действующий председатель королевского совета страны Хун Сен назвал суверенным правом Камбоджи не участвовать в мирном саммите — в стране предвидят провал этого мероприятия из-за того, что одна из сторон конфликта, Россия, не будет на нем представлена.

Ранее заместитель российского министра иностранных дел Михаил Галузин рассказал, что президент Украины Владимир Зеленский с его западными "друзьями" лично обзванивали и упрашивали лидеров стран СНГ приехать на конференцию в Швейцарию. Однако "никто из них на подобные уговоры не поддался".

При этом украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что, "в конце концов, нельзя закончить войну без обеих сторон", а потому после конференции могут состояться "коммуникации с Россией", причем "Россия может быть частью переговоров".

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