Собрать страны Глобального юга на это мероприятие не удается

Камбоджа отклонила предложение принять участие в конференции по Украине в Швейцарии, несмотря на уговоры украинских властей. Пномпень проигнорирует швейцарский саммит, поскольку на него не пригласили Россию.

Как пишет Khmer Times, бывший премьер-министр и действующий председатель королевского совета страны Хун Сен назвал суверенным правом Камбоджи не участвовать в мирном саммите — в стране предвидят провал этого мероприятия из-за того, что одна из сторон конфликта, Россия, не будет на нем представлена.

Ранее заместитель российского министра иностранных дел Михаил Галузин рассказал, что президент Украины Владимир Зеленский с его западными "друзьями" лично обзванивали и упрашивали лидеров стран СНГ приехать на конференцию в Швейцарию. Однако "никто из них на подобные уговоры не поддался".

При этом украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что, "в конце концов, нельзя закончить войну без обеих сторон", а потому после конференции могут состояться "коммуникации с Россией", причем "Россия может быть частью переговоров".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"