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Россия пригрозила Макрону обвинениями в преступлениях Киева

11:39
  • понедельник
  • 10 июня 2024

Его наполеоновские подходы пытаются спровоцировать эскалацию

Россия может обвинить президента Франции Эммануэля Макрона в соучастии в преступлениях киевского режима.
В Кремле попеняли Макрону на провокационные заявления об Украине

Такая возможность вполне себе реальна, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

"На уровне заявлений Макрона в стремлении демонстрировать свои наполеоновские подходы он делает серьезнейшие заступы, пытаясь спровоцировать эскалацию на территории России и в отношении России", - заявил дипломат.

Ранее Макрон выразил беспокойство, что в Евросоюзе усилились позиции выступающих против помощи Украине крайне правые партии. Пaртия Мaкрона "Рeнессанс" набрала лишь 15,4% голосов на выборах в Европарламент, пропустив вперед "Нaциональное объeдинение" Мaрин Лe Пeн (32%). На фоне проигрыша французский лидер объявил о роспуске Нaционального собрaния и о проведении внeочередных пaрламентских выбoров.

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