Его наполеоновские подходы пытаются спровоцировать эскалацию

Россия может обвинить президента Франции Эммануэля Макрона в соучастии в преступлениях киевского режима.

Такая возможность вполне себе реальна, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

"На уровне заявлений Макрона в стремлении демонстрировать свои наполеоновские подходы он делает серьезнейшие заступы, пытаясь спровоцировать эскалацию на территории России и в отношении России", - заявил дипломат.

Ранее Макрон выразил беспокойство, что в Евросоюзе усилились позиции выступающих против помощи Украине крайне правые партии. Пaртия Мaкрона "Рeнессанс" набрала лишь 15,4% голосов на выборах в Европарламент, пропустив вперед "Нaциональное объeдинение" Мaрин Лe Пeн (32%). На фоне проигрыша французский лидер объявил о роспуске Нaционального собрaния и о проведении внeочередных пaрламентских выбoров.

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