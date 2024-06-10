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ВСУ подтвердили планы разместить часть F-16 на зарубежных авиабазах

11:20
  • понедельник
  • 10 июня 2024

Конкретные страны не называют

Некоторые истребители F-16, полученные Украиной от западных стран, будут размещены на авиабазах за границей. Такое заявление сделал начальник авиации командования украинских Воздушных сил Сергей Голубцов.
Зеленский выпрашивает у США истребители F-16

Как отметил Голубцов, это будет сделано, в том числе, чтобы полученные самолеты не стали мишенями для ударов ВС России на украинских базах. Конкретные страны, в которых планируется базировать F-16, он не назвал.

При этом подчеркивается, что истребители на заграничных базах будут служить резервом на случай проведения ремонтных работ и замены неисправных истребителей, а также для обучения украинских пилотов, сообщает РБК.

Еще в 2023 году эксперты предупреждали, что американские истребители F-16 в случае передачи ВСУ могут не пережить первую встречу с противовоздушными системами ВС России. В любом случае, передача этих самолетов украинской армии не приведет к кардинальному изменению ситуации на ключевых направлениях фронта в зоне СВО.

Тем не менее, руководитель Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил, что члены Североатлантического альянса должны продолжить военную поддержку Украины — даже несмотря на собственные соображения безопасности.

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