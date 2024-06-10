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Собянин: "Технополис Москва" вносит весомый вклад в развитие зеленой экономики

11:38
  • понедельник
  • 10 июня 2024

Московские промышленники увеличивают производство из вторсырья

Столичные промышленники наращивают производство из вторсырья. Об этом в понедельник, 10 июня, рассказал в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

Сегодня в столице работают больше 4,2 тысячи промышленных площадок, на них трудятся 725 тысяч человек. Таким компаниям доступно свыше 20 системных мер поддержки, среди которых целевые займы, субсидии и ряд других инструментов.

Так, московский промышленный комплекс запустил производство полимерпесчаной продукции из вторичного пластика. Компания выпускает канализационные люки, кольца для колодца, тротуарную плитку и бордюры. Другой производитель обеспечивает внутренний рынок продукцией из волокна, которое получает при переработке пластиковых бутылок. Компания выпускает декоративно-отделочные материалы, утеплители и многое другое.

Значительный вклад в развитие зеленой экономики вносит особая экономическая зона"Технополис Москва". Ее резидент переработал в 2023 году свыше 5,3 тысячи тонн пластика, что на 25% превосходит показатель 2022 года.

4 июня, в преддверии Дня эколога и Всемирного дня окружающей среды, в Москве стартовал пятнадцатый международный тематический форум. Два дня ученые, общественные деятели, представители власти и бизнеса обсуждали важнейшие экологические проблемы, а также демонстрировали новейшие разработки в сфере обеспечения экологической безопасности.

Одна из главных задач национального проекта "Экология" — сохранение российских лесов, ведь забота о лесе — вклад в наше будущее. Посадить дерево и проявить заботу о природе может каждый. Такую возможность дают ежегодные всероссийские акции "Сохраним лес" и "Сад памяти".

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