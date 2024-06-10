Путин: Россия открыта для сотрудничества в образовании

Президент поприветствовал форум министров образования "Формируя будущее"

Россия открыта для всестороннего сотрудничества в сфере образования и готова делиться своим опытом. Об этом рассказал российский лидер Владимир Путин в приветственном слове к участникам международного форума министров образования "Формируя будущее".

Президент подчеркнул, что наша страна располагает богатым, во многом уникальным опытом в образовании и готова делиться им с другими государствами.

В частности, Россия открыта к дальнейшему развитию педагогических, студенческих и ученических обменов, а также к участию в новых совместных образовательных проектах, цитирует Путина РИА Новости.

Ранее Владимир Путин подчеркивал, что наша страна не собирается изолироваться, несмотря на недружественные действия Запада и попытки превратить Россию в изгоя. Он отмечал, что многие страны разделяют позицию Москвы, поскольку видят, что Россия активно борется за создание более справедливого, многополярного мироустройства.

В послании Федеральному собранию президент напомнил, что Россия всегда славилась своим школьным образованием, в том числе и учителями-новаторами, поэтому сейчас стоит задача создания новаторских школ в регионах страны. Уже согласовано создание таких учебных заведений в ряде субъектов Российской Федерации.

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