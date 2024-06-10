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Появились подробности о визитах Путина в КНДР и Вьетнам

12:27
  • понедельник
  • 10 июня 2024

Приглашения получены от лидеров этих стран

Российский лидер Владимир Путин в течение ближайших недель последовательно посетит Северную Корею и Вьетнам. Об этом в понедельник, 10 июня, рассказал информированный дипломатический источник.
Стало известно о поездке Путина в Узбекистан

Собеседник "Ведомостей" утверждает, что визит президента России во Вьетнам может состояться уже в июне и, по всей вероятности, сразу после визита в КНДР.

Посол России в Северной Корее Александр Мацегора подтвердил, что визит президента России в Пхеньян состоится — он сейчас "активно готовится". Российское Министерство иностранных дел не стало отвечать на вопросы о сроках этих поездок, предложив обратиться в администрацию главы государства.

Месяцем ранее помощник главы государства Юрий Ушаков рассказал, что календарь внешнеполитических мероприятий президента России Владимира Путина на ближайшее время практически сверстан. В него в приоритетном порядке включены "крупные саммиты", причем самый главный из них — это саммит БРИКС в Казани в октябре.

Между тем остаются неизвестными сроки поездки Владимира Путина в Турцию, согласованной еще до начала президентской избирательной кампании в России. В канцелярии турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана отмечали, что ясности пока нет. Кремль также не дает деталей на этот счет.

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