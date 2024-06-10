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Криминальный авторитет Шишкан получил пожизненный срок

12:06
  • понедельник
  • 10 июня 2024

Отбывать наказание 59-летний авторитет будет в колонии особого режима

Криминальный авторитет Олег Медведев, известный по кличке Шишкан, приговорен к пожизненному лишению свободы. Такой приговор в понедельник огласил Второй западный окружной военный суд.

Отбывать наказание 59-летний авторитет будет в колонии особого режима.

Также Шишкану назначен штраф в размере 5 миллионов рублей. Другим обвиняемым суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком от 22 лет до пожизненного заключения.

Ранее присяжные вынесли Медведеву и участникам его банды обвинительный вердикт.

Олега Медведева обвиняли в убийствах, поджогах, вымогательствах и других тяжких преступлениях. Установлено, что Шишкан и его банда убили гендиректора "Племзавода Раменское", депутата органа местного самоуправления Татьяну Сидорову и трех ее родственников, чтобы завладеть землей завода.

Шишкана задержали в июле 2019 года.

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