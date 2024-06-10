Почти 300 человек отравились в Дагестане

Среди пострадавших есть дети

В дагестанском Буйнакске более 270 человек обратились к врачам с симптомами кишечного отравления.

Госпитализированы более 32 человек, из 21 – несовершеннолетние, сообщили в региональном Минздраве. Им оказывается медицинская помощь, наблюдается положительная динамика.

Прокуратура начала проверку, передает РИА Новости. Выяснением причин заражения занимаются сотрудники регионального управления Роспотребнадзора.

Местные власти призвали жителей города употреблять только кипяченую воду до завершения всего комплекса противоэпидемических мероприятий.

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