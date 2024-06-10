В Москве обсудили совершенствование налогового законодательства

Комиссия Общественной палаты получила большое количество обращений от граждан

Меры по совершенствованию налогового законодательства обсудили сегодня в столице представители Общественной палаты, кабмина и экспертного сообщества. Они рассмотрели пакет поправок, который ранее Минфин внёс в правительство.

По словам участников слушаний, главная цель - обеспечить справедливый уровень налогообложения и добиться сбалансированного бюджета. Комиссия Общественной палаты получила большое количество обращений от граждан и представителей бизнеса.

"Получили из более чем 40 общественных палат субъектов РФ целый ряд предложений. Общественная палата подготовит и, как это обычно мы делаем, путём голосования примет итоговое заключение, где будут отражены все прозвучавшие сегодня и поступившие после отзывы, замечания, предложения, пожелания, возражения", - сообщила Лидия Михеева, секретарь ОП России.

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