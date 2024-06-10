В день это отделение готово принимать до полутысячи неотложных пациентов

Сегодня в Морозовской детской больнице после реконструкции открылось приёмное отделение, которое теперь будет работать по новому стандарту. Разделённые потоки, продуманная логистика, а также современное оборудование. Как всё устроено, проверил мэр Москвы Сергей Собянин.

Открытие отремонтированного приёмного отделения Морозовской больницы – это жирная точка в уникальном проекте по переходу экстренной медицины Москвы на единый стандарт. Больше никаких очередей. Если случай требует скорейшего хирургического вмешательства – до операционной прямой маршрут. Для остальных пациентов созданы максимально комфортные условия для оформления, диагностики и оказания помощи.

Врач показывает, какими новинками обзавелась Морозовская больница. Этот инструмент способен автоматически делать непрямой массаж сердца детям от 8 лет. Устройство работает значительно точнее и правильней человека и сильно разгружает врачей экстренной помощи, у которых и так в этот момент каждая секунда на счету для спасения пациента.

"Если пациент поступает в состоянии клинической смерти, в таком состоянии на непрямом массаже сердца мы можем транспортировать пациента в любую точку нашей больницы, если этого потребует клиническая ситуация", - сообщил Александр Николишин, заместитель главного врача по анестезиологии и реаниматологии ГБУ "Морозовская" ДГКБ ДЗМ.

В день это отделение готово принимать до полутысячи неотложных пациентов. А за счёт современного оборудования, разделению потоков и продуманной логистике юные пациенты и их родители находятся в здесь рекордно короткое время. Если случай не экстренный, то помощь окажут не более чем за два часа.

"Все пациенты у нас распределяются по красным, жёлтым и зелёным потокам. Красные и жёлтые потоки пациентов - это пациенты, которым помощь медицинская нужна безотлагательно", - пояснил Андрей Анджель, заместитель главного врача по медицинской части ГБУ "Морозовская" ДГКБ ДЗМ.

Модернизировать приёмное отделения Морозовской больницы начали год назад. За это время отремонтировали первый этаж главного корпуса. Внутри создали единое многофункциональное пространство. Для каждой категории поступающих пациентов предусмотрен отдельный вход и зона приёма. Так удаётся разделить потоки по тяжести состояния и быстро понять, кому в первую очередь надо оказать помощь.

Машины скорой помощи заезжают в крытый отапливаемый тамбур, что тоже в значительной степени повышает комфорт в том числе и для работы медицинских работников. Каждому пациенту выдают браслет с QR кодом, в котором зашифрована история болезни и личные данные.

Но главной особенностью врачи называют систему "Стационар". Пока пациент ещё едет в машине скорой, бригада уже видит его предварительный диагноз и готовит план действий. Такое решение в разы увеличивает шансы на выживание при тяжёлых случаях. При этой возиться с документами медикам не приходится. Вся бумажная работа переведена в цифровой формат, а для оформления заключений и направлений специалисту достаточно нажать несколько кнопок на своём рабочем планшете.

Илья Данильцев, "ТВ Центр"

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