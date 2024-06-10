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На севере Москвы загорелся автосервис

15:00
  • понедельник
  • 10 июня 2024

Пожар уже потушен

Несколько часов сегодня тушили крупный пожар на севере Москвы. Там горел автосервис. Чёрные клубы дыма можно было видеть за несколько километров от места происшествия.

Огонь охватил крышу и стены на общей площади 200 квадратных метров. Для ликвидации возгорания были привлечены почти 100 спасателей и около 30 единиц техники, а также авиация. Были задействованы два вертолёта Ка-32 и Ми-26.

Сейчас пожар уже потушен. Информации о пострадавших не поступало.

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