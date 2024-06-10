В Подмосковье изберут меру пресечения лихачу - водителю спорткара

Мужчина не справился с управлением
В Подмосковье сегодня должны избрать меру пресечения водителю спорткара, который в минувшую субботу в Можайске сбил детей на автобусной остановке.
13-летний подросток погиб на месте. 9-летний мальчик госпитализирован в тяжёлом состоянии. Ещё один ребёнок успел отскочить и не пострадал.
27-летний мужчина за рулём Maserati не справился с управлением. По некоторым данным, сильно превысив скорость. Он находился в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, ранее уже был лишен водительских прав.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"