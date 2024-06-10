В Подмосковье изберут меру пресечения лихачу - водителю спорткара

Мужчина не справился с управлением

В Подмосковье сегодня должны избрать меру пресечения водителю спорткара, который в минувшую субботу в Можайске сбил детей на автобусной остановке.

13-летний подросток погиб на месте. 9-летний мальчик госпитализирован в тяжёлом состоянии. Ещё один ребёнок успел отскочить и не пострадал.

27-летний мужчина за рулём Maserati не справился с управлением. По некоторым данным, сильно превысив скорость. Он находился в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, ранее уже был лишен водительских прав.

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