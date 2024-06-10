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В главном здании МГУ повысят надежность энергоснабжения

15:09
  • понедельник
  • 10 июня 2024

Стартовали работы

В МГУ приступили ко второму этапу работ по повышению надежности энергоснабжения главного здания. Проект был запущен в прошлом году.  Специалисты уже реконструировали две новые распределительные трансформаторные подстанции. В этом году предстоит установить ещё 8 взамен 27.

Из подвалов их перенесут на поверхность. Кроме того, на территории вуза прокладывают новые кабельные линии. Работы проводятся максимально аккуратно, с применением современной спецтехники, в том числе при помощи метода горизонтально направленного бурения. Новые подстанции будут более надежными в эксплуатации, также их будет легче обслуживать.

"Трансформаторы новые современные будут использоваться герметичные, необслуживаемые, что увеличивает их срок службы и не требует никакого внутреннего вмешательства. А на данный момент, если заниматься ремонтом и техобслуживанием, то нужно привлекать крупногабаритную технику", - рассказал заместитель начальника управления кабельных сетей западного округа, начальник 25 района Алексей Виноградов.

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Установка оборудования в распределительную трансформаторную подстанцию
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