Велотрассу в Крылатском полностью восстановят

В разработке будущего проекта примут участие специалисты и жители

На высоких скоростях один за другим велогонщики едут по Олимпийской велотрассе в Крылатском. Рядом идут пешеходы. Одни прогуливаются с детьми, другие с собаками, а кто-то и вовсе на самокате. И, конечно, не соблюдают правила безопасности. Велогонщики не в восторге от такого поведения пешеходов.

В некоторых местах велосипедисты разгоняются выше 70 км/ч. Но, в общем-то, местных жителей это не пугает. Видимо, они уже давно забыли, что эта трасса изначально была предназначена для спортивных состязаний, а не для летних променадов. Впрочем, пока никто не осмелился запретить им посещать велотрассу.

Сегодня велотрасса, построенная к Олимпиаде-80, не имеет аналогов не только в России, но и во всём мире. Её протяжённость составляет более 13 километров. И всё это в черте мегаполиса. Профессионалы ценят трассу за её сложность. На ней встречаются и затяжные подъёмы, и крутые спуски. Для элиты отечественного велоспорта Крылатское - чуть ли не единственное место для тренировок в Москве.

Но в последнее время из спортивного объекта трасса превратилась в прогулочную зону для жителей района. Люди вальяжно расхаживают по дороге, забывая, что в некоторых местах велосипедисты развивают скорость выше 70 км/ч.

"Бывают такие моменты, когда человек идет по середине дороги. Бабушки, дедушки любят так ходить. И ты их просто просишь отойти, а они тебе вместо этого говорят пару ласковых слов", - рассказала Александра Стешина, мастер спорта по велоспорту, член сборной России.

В первую очередь, спортсмены беспокоятся о безопасности и здоровье пешеходов, хотя и сами из-за них часто страдают. И неприятных случаев могло быть намного меньше, если бы частная компания, которой раньше принадлежала трасса, следила за состоянием спортивного объекта. Тогда не думали о пешеходах и велосипедистах. Капитального ремонта дороги не было фактически с Олимпиады.

Теперь велотрассу вернули в собственность города. Это значит, что скоро ее полностью восстановят. А люди смогут наслаждаться безопасными прогулками в парке Крылатское. Больше им не придется испытывать судьбу на прочность. В разработке будущего проекта примут участие и спортивные федерации, и местные жители. А пока на трассе дежурят волонтеры. Они предупреждают пешеходов о возможных рисках.

Андрей Петренко, "ТВ Центр"

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