В столице проходит турнир по настольному теннису "Московский Олимп"

Среди людей, ограниченных по зрению

В столице проходит международный турнир "Московский Олимп" по настольному теннису среди людей, ограниченных по зрению.

Мастера во всей России, а также Беларуси соревнуются одновременно на нескольких столах, показывая интересную, яркую игру. И истинный профессионализм!

Сами теннисные площадки выглядят необычно. Поверхность, огороженная бортами, разделена посередине щитом на две части. Внутри мячей - металлические шарики для создания особого шума. Именно на него ориентируются незрячие спортсмены.

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