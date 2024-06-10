Они рискуют стать законной мишенью для ВС России

Истребители F-16, переданные украинской армии, и аэродромы их базирования за пределами Украины станут законной целью для российских военных, если размещенные там самолеты будут участвовать в боевых вылетах. Такое предупреждение сделал в понедельник, 10 июня, председатель думского комитета по обороне Андрей Картаполов.

Парламентарий отреагировал на признание представителя командования украинских Воздушных сил в том, что часть F-16, которые Киев ждет от западных доноров, будут базироваться на зарубежных площадках.

Отвечая на вопрос о том, будут ли наноситься по ним удары российских военных, Картаполов пояснил, что "если они не будут использоваться по прямому предназначению, то не будут", но "если они будут принимать участие в боевых вылетах, то, безусловно, будут". То же самое относится и к западным аэродромам, цитирует депутата РИА Новости.

Тем временем Швеция решила повременить с отправкой Украине своих истребителей. Шведский министр обороны Пол Юнсон заявил, что Стокгольм приостановит реализацию планов по отправке украинской армии истребителей Gripen, поскольку внимание западных партнеров киевского режима сосредоточено на передаче ВСУ американских F-16.

Российская армия также готовится к появлению у противника западных истребителей: 26 мая сообщалось, что российская авиация и ракетные дивизионы ударили по объектам военной инфраструктуры ВСУ, включая аэродром в Константиновке, который националисты готовят для размещения истребителей F-16.

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