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Кремль оценил итоги выборов в Европарламент

12:59
  • понедельник
  • 10 июня 2024

Москва наблюдает за расстановкой сил

По результатам выборов в Европарламенте "большинство будет проевропейским и проукраинским". Такую оценку высказал в понедельник, 10 июня, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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Он отметил, что "нам предстоит еще проанализировать будущую композицию Европарламента", однако уже очевиден рост популярности правых партий — со временем они будут "наступать другим на пятки".

Спикер Кремля подчеркнул, что "эту динамику видно невооруженным взглядом и, безусловно, несмотря на то, что пока проевропейцы сохраняют свои лидирующие позиции".

При этом Песков напомнил, что, вопреки обвинениям из США и Европы, Россия не вмешивается в дела других государств, сообщает РИА Новости.

Ранее председатель Государственной думы Вячеслав Володин счел предсказуемым то, что президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер ФРГ Олаф Шольц с треском проиграли выборы. Российский политик заявил, что "правильно им самим уйти в отставку и перестать издеваться над гражданами своих государств".

Программный директор Международного дискуссионного клуба "Валдай" Тимофей Бордачёв указывал, что на выборы в Европарламент не могло не повлиять то, что "недовольство людей и политической и экономической реальностью продолжает углубляться". Причиной этого стала, в особенности, "суматошная реакция европейских правительств на ситуацию на Украине".

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