Россия продолжает спецоперацию

Конфликт на Украине выходит в новую фазу противостояния — украинская армия на фоне больших потерь сосредоточится на попытках ударов по России западным оружием. Такое мнение высказал в понедельник, 10 июня, глава крымского парламента Владимир Константинов.

Политик подчеркнул, что ситуация на фронте у киевского режима напряженная — "людей на фоне больших потерь и нежелания умирать за клику Зеленского не хватает".

Россия должна быть готова к тому, что "запускать ракеты и беспилотники — на это у них еще людской ресурс найдется", а значит, конфликт переходит в новую фазу, цитирует Константинова РИА Новости.

Президент России Владимир Путин, комментируя специальную военную операцию, подчеркнул, что в конечном счете все встанет на свои места. Глава государства заверил в этом, общаясь с многодетной семьей из Донецка.

Министр обороны России Андрей Белоусов направил телеграммы соединениям и воинским частям, которые участвуют в специальной военной операции. Руководитель военного ведомства выразил благодарность бойцам за мужество и героизм при выполнении боевых задач на самых сложных направлениях.

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