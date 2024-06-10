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Ревнивец убил соперника катаной в Москве

14:02
  • понедельник
  • 10 июня 2024

Потерпевший скончался в больнице

В Москве задержали подозреваемого в убийстве мужчины японским холодным оружием – катаной.

Трагедия произошла в проезде Шокальского в ночь на 10 июня. 41-летний ревнивец напал на нового кавалера своей бывшей жены. 39-летний мужчина получил ранение в область сердца. От полученных травм он скончался в больнице.

Возбуждено уголовное дело, в ближайшее время фигуранту будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения. Расследование всех обстоятельств происшествия контролирует Бабушкинская межрайонная прокуратура, пишет агентство "Москва".

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