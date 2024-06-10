Медведев: Шольц и Макрон отправлены на свалку истории

Российский политик оценил итоги выборов в Европарламент

Выборы в Европарламент отправляют "на свалку истории" канцлера ФРГ Олафа Шольца и президента Франции Эмманюэля Макрона, партии которых потерпели поражение. Такое заявление сделал в понедельник, 10 июня, зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев.

Как отметил российский политик, выборы в Европарламент "отражают неумелую, <...> идиотскую экономическую и миграционную политику" Шольца и Макрона, поддерживающих "бандеровские власти в Украине ценой жизней своих собственных граждан", сообщает ТАСС.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, оценивая выборы в ЕП, что очевиден рост популярности правых партий — со временем они будут "наступать другим на пятки". В Европарламенте "большинство будет проевропейским и проукраинским", отметил спикер Кремля.

Макрон после новостей о поражении его партии на выборах в ЕП решил распустить нижнюю палату французского парламента. Он заявил, что "это плохой результат для партий, которые защищают Европу". В Берлине отказались распускать бундестаг.

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