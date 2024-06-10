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ВС России освободили Старомайорское в ДНР

13:43
  • понедельник
  • 10 июня 2024

ВС России продвинулись е в глубину обороны противника

Российские военные освободили населенный пункт Старомайорское в Донецкой Народной Республике (ДНР).

Село освобождали подразделения группировки войск "Восток", сообщили в Минобороны России.

ВС России продолжают продвижение в глубину обороны противника, отметили в оборонном ведомстве.

Кроме того, подразделения группировки войск "Восток" уничтожили до 140 военнослужащих, два автомобиля, гаубицы FH-70 и Д-30, а также орудие Д-20.

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