ВС России освободили Старомайорское в ДНР

ВС России продвинулись е в глубину обороны противника
Российские военные освободили населенный пункт Старомайорское в Донецкой Народной Республике (ДНР).
Село освобождали подразделения группировки войск "Восток", сообщили в Минобороны России.
ВС России продолжают продвижение в глубину обороны противника, отметили в оборонном ведомстве.
Кроме того, подразделения группировки войск "Восток" уничтожили до 140 военнослужащих, два автомобиля, гаубицы FH-70 и Д-30, а также орудие Д-20.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
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