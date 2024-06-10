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ВСУ сдали Рыжевку в Сумской области без боя

14:00
  • понедельник
  • 10 июня 2024

Об этом пишут украинские СМИ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) оставили село Рыжевка в Сумской области без боя. Об этом пишут украинские средства массовой информации, которые цитирует "Лента.ру".

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9 июня глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что российские военные заняли Рыжевку. Однако украинские журналисты называют Рыжевку частью "серой зоны", в которой не было подразделений ВСУ, но туда регулярно "заходили российские ДРГ".

Президент Украины Владимир Зеленский заверил, что в Сумской области ВСУ полностью контролируют ситуацию. В Рыжевке, по его утверждению, "оккупант попытался реализовать там операцию пропагандистского характера", но "по состоянию на утро российский флаг в селе уничтожен, присутствия оккупанта нет".

Тем временем российские войска стремительно развивают наступление на Авдеевском и Артемовском направлениях. Самый горячий участок — Часов Яр. Наши десантники прорвали оборонительные укрепления неонацистов в центре микрорайона Канал. Также поступают сообщения об отступлении ВСУ из Новоалександровки.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев подчеркивал, что наша страна сегодня вновь ведет решительный бой с нацизмом — победа над новыми фашистами будет за нами, враг не пройдет.

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