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Гороскоп на сегодня, 11 июня, для всех знаков зодиака

00:01
  • вторник
  • 11 июня 2024

С Плутоном и Марсом шутки плохи

Овны

Это не тот день, когда можно вкладывать деньги или заключать договоры. Если сегодня у вас взяли в долг друзья - увы, можете мысленно попрощаться с этой суммой.

Тельцы

У вашего Марса проблемы: Плутон снова взялся за старое и пытается его прогнуть. Будьте начеку и держитесь подальше от начальства, блюстителей порядка и толпы.

Близнецы

Вы получите отказ от официальных инстанций или вам вернут документы. День не подходит ни для какой деятельности, займитесь самыми рутинными делами.

Раки

На вас может обрушиться критика или гнев родителей, бабушек и дедушек. В такой день лучше не спорить, но и давать себя в обиду не стоит – вас должны уважать!

Львы

Вам важно быть осторожнее в разговорах с влиятельными людьми, особенно на работе, с начальством. Деловые встречи лучше перенести на конец недели.

Девы

Если вы собираетесь провести этот день в дороге или чужой стране, нужно быть собранными и внимательными. Осторожность не помешает и на работе, в учебе.

Весы

Любовь или поездка в отпуск могут опустошить вас - и в финансовом, и в психологическом плане. Это планеты хотят научить вас отстаивать свои личные границы.

Скорпионы

Самое уязвимое место сегодня – дом, так как в семье возможны неприятности. Не давайте повода для ревности супругам и внимательно следите за обстановкой.

Стрельцы

Проведите с осторожностью этот день. Возможны поломки техники, аварии на дорогах, врачебные ошибки, также могут теряться письма, исчезать информация.

Козероги

Вы обычно благоразумны, но сегодня может возникнуть желание наделать глупостей. Держите под контролем не только свои деньги, но и личную жизнь.

Водолеи

Сегодня вам больше запрещено, чем разрешено: с Плутоном и Марсом шутки плохи! Остерегайтесь травм, избегайте агрессивных людей и пустынных переулков.

Рыбы

Идеальный шторм - накопившиеся проблемы сошлись в одной точке. Ситуация непростая. Но если начать разбираться с ней спокойно, вы справитесь.

Лилия Любимова для "ТВ Центра"

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