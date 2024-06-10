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Москалькова представила Путину ежегодный доклад

14:47
  • понедельник
  • 10 июня 2024

Доверие к институту уполномоченного по правам человека растет

Ежегодный доклад представила сегодня Владимиру Путину уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова. Президент встретился с ней в Кремле.

По словам Москальковой, более половины россиян считают, что их права соблюдаются. 10 лет назад эта цифра была меньше. Растёт доверие людей к институту уполномоченного по правам человека, а вместе с тем и количество жалоб.

Особое внимание уделяют обращениям от участников спецоперации и их семей, а также граждан, эвакуированных из зоны боевых действий. Ещё одно важное направление работы - правовое просвещение.

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Владимир Путин и уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова
Владимир Путин и уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова
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