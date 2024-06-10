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Путин призвал создать человеческие условия в колониях

14:12
  • понедельник
  • 10 июня 2024

Осужденные должны содержаться в нормальных условиях

Граждане, осужденные за преступления и отбывающие срок в колониях, должны иметь нормальные условия содержания. На это указал президент России Владимир Путин, встречаясь в понедельник, 10 июня, с уполномоченным по правам человека Татьяной Москальковой.

Омбудсмен представила главе государства свой ежегодный доклад. Она отметила, что "динамика увеличения количества обращений продолжается, потому что растет доверие людей к институту уполномоченного по правам человека".

Москалькова рассказала, что "в уголовно-исполнительной системе у нас улучшилась ситуация", однако еще поступает немало обращений, связанных с условием содержания осужденных, причем " есть и такие, которые требуют еще вложений, а может быть, вложений не материальных, а вложений души и творческого подхода".

Владимир Путин в ответ указал на то, что "о материальных тоже на надо забывать", поскольку "люди должны содержаться в нормальных, человеческих условиях", сообщает пресс-служба Кремля.

В марте Владимир Путин подписал указ о помиловании 52 осужденных женщин. В документе говорится, что, прежде всего, помилованы матери несовершеннолетних детей, беременные, а также женщины, родственники которых участвуют в спецоперации.

Тема амнистии обсуждалась 4 декабря 2023 года на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека, в котором по видеосвязи принимал участие президент России. Член СПЧ Ева Меркачева попросила его помиловать осужденных женщин, которые совершили впервые ненасильственные преступления, если при этом нет потерпевших или те не против их освобождения.

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