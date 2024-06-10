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Четверть приглашенных на швейцарский саммит по Украине не будут в нем участвовать

14:36
  • понедельник
  • 10 июня 2024

Организаторы назвали число подтвержденных участников

По состоянию на понедельник, 10 июня, для участия в мирной конференции по Украине, которая пройдет в Швейцарии, зарегистрировались 90 государств из 120, которым разослали приглашения. Об этом рассказала глава государства Виола Амхерд.

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Как уточнила швейцарский политик, половина подтвердивших свое участие государств — из Европы и Северной Америки, остальные — из Южной Америки, Африки, Ближнего Востока и Азии.

При этом Амхерд отметила, что из заявленных участников примерно половина будет представлена главами государств и правительств, другая половина — министрами и госслужащими других рангов.

Официальный список участников швейцарского саммита будет обнародован 14 июня, сообщает ТАСС.

Ранее заместитель российского министра иностранных дел Михаил Галузин рассказал, что президент Украины Владимир Зеленский с его западными "друзьями" лично обзванивали и упрашивали лидеров стран СНГ приехать на конференцию в Швейцарию. Однако "никто из них на подобные уговоры не поддался".

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров критически оценил готовящийся в Швейцарии саммит по Украине. Дипломат сравнил это мероприятие с педсоветом для двоечника, подчеркнув, что "так ни с кем нельзя разговаривать, а тем более с нами".

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