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Трое бойцов и журналист подорвались на мине в Белгородской области

14:55
  • понедельник
  • 10 июня 2024

Эту информацию подтвердил глава региона

Четыре человека получили ранения в результате подрыва на мине в городе Шебекино Белгородской области. Об этом в понедельник, 10 июня, рассказал белгородский губернатор Вячеслав Гладков.
В Белгороде в результате удара украинского дрона погибла женщина

Как написал политик в своем Telegram-канале, пострадали трое бойцов самообороны и оператор телеканала "Россия 24".

Журналиста госпитализировали с осколочными ранениями брюшной полости и левого плеча. У одного из бойцов — ранения конечностей, ему также потребовалась госпитализация. Двоим бойцам оказали медицинскую помощь, дальнейшее лечение они будут получать амбулаторно.

Ранее посол по особым поручениям Министерства иностранных дел России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник рассказал, что взрывоопасные предметы, которые оставляют украинские националисты, часто закамуфлированы под игрушки или предметы быта. Они представляют особую опасность для ничего не подозревающих мирных жителей.

Официальный представитель главы ООН Стефан Дюжаррик заявил, что всемирная организация выступает против использования противопехотных мин и "запрещенных вооружений где бы то ни было".

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