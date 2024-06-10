Лавров рассказал, сколько времени займет переход к новому мироустройству

Путь будет тернистым

В мире началось становление новых центров принятия глобально значимых политических решений, причем эти центры — из числа государств глобального Юга и Востока, представляющих мировое большинство. Такое заявление сделал в понедельник, 10 июня, министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Российский дипломат, выступая на встрече министров иностранных дел государств — членов БРИКС, предупредил, что "переход к новому мироустройству займет целую историческую эпоху и будет тернистым".

Ради сохранения ускользающей гегемонии Соединенные Штаты и их союзники пытаются задействовать санкционное давление и финансовый шантаж, лишь бы затормозить процессы формирования многополярности, цитирует Лаврова "Прайм".

Ранее глава государства Владимир Путин отмечал, что Россия активно борется за создание более справедливого, многополярного мироустройства — это видят многие страны, они разделяют позицию Москвы, поэтому наша страна не собирается изолироваться, несмотря на недружественные действия Запада и попытки превратить Россию в изгоя.

Однако Путин указывал, что пока Москве приходится взаимодействовать с государствами, "предпочитающими мироустройство не на основе международного права, а "порядок, основанный на правилах, о которых они постоянно говорят, но которых никто не видел, с которыми никто не соглашался".

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