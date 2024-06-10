Мощный взрыв прогремел на оружейном заводе в Польше

На нем производятся ЗРК, которые поставляются на Украину

Мощный взрыв прогремел на оружейном заводе "Меско" в Польше.

Предприятие расположено в Свентокшиском воеводстве на юге Польши. Детонация произошла в центре ракетного топлива, который ввели в эксплуатацию несколько лет назад, передает польская газета Wiadomosci.

По последним данным, погиб 59-летний сотрудник завода, еще один пострадал. О причинах инцидента не сообщается.

Известно, что на заводе производят переносные зенитно-ракетные комплексы Piorun, которые поставляются на Украину.

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