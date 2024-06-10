10-12 триллионов долларов в виде критически важных минеральных ресурсов

Побеги украинцев с родины давно уже стали нормой. Потому как воевать за киевский режим мало кто хочет. Но если раньше границу пытались перейти парами или группой максимум из трех-четырех человек, то на днях в Закарпатской области случился по-настоящему массовый исход уклонистов.

"Видеокамеры зафиксировали, что грузовик двигался через поле в сторону границы. Затем автомобиль был обнаружен на венгерской стороне, но все пассажиры уже покинули его. Позже венгерские пограничники объявили о задержании 32 человек", - пишут СМИ.

Пока неясно, депортируют ли их на Украину. Но Киев, вероятно, сделает все, чтобы вернуть своих граждан домой, а затем отправить в ряды ВСУ. Дела на фронте у них идут неважно. Хотя сам Зеленский, понятное дело, этого не признает, продолжая благодарить военных за стойкость: "Спасибо всем нашим солдатам, сержантам и младшим офицерам, которые сейчас в боях и на боевых постах и полностью реализуют наши задачи в этой войне. Эта неделя чрезвычайно важна для украинских международных позиций".

Однако и они крайне шатки. Множится число лидеров, которые отказываются участвовать в шабаше Зеленского в Швейцарии. Это касается прежде всего представителей так называемого глобального Юга, на приезд которых киевский режим очень рассчитывал.

"План Киева выглядит как акт капитуляции, навязываемый России, которая якобы проиграла войну. Но это не так. Более того, именно для Украины, чьи силы истощены, прекращение огня является неотложным делом. Но для заключения мира, хотите вы того или нет, нужны обе стороны. И потому этот саммит в Швейцарии почти наверняка обречен на провал", - пишет Le Temps.

Обе стороны, о которых говорит французское издание, это Россия и США. Потому как с Киевом договариваться бесполезно. Он беспрекословно подчиняется Вашингтону. А там намерены продолжать воевать до последнего украинца. Тем более на кону стоят огромные деньги, ради которых Штаты, в том числе и разжигали этот конфликт.

"Если мы поможем Украине сейчас, она может стать лучшим деловым партнером, о котором мы когда-либо мечтали. Эти 10-12 триллионов долларов в виде критически важных минеральных ресурсов могут быть использованы Украиной и Западом, а не отданы Путину и Китаю. От того, чем все закончится на Украине, зависит очень многое. Давайте поможем им одержать победу в войне, потерпеть поражение в которой для нас непозволительно", - сказал сенатор Линдси Грэм.

Отсюда и такая поддержка. И в военном, и в финансовом плане, в том числе со стороны Европы, которая тоже надеется урвать свой кусок. Вот только шансов на это немного, что признают и западные эксперты, откровенно не веря в победу Украины. Некоторые из них уже размышляют над тем, как в случае проигрыша поведет себя киевский режим.

"Если Россия победит на Украине, Киев начнет повстанческую кампанию внутри России, и она будет гораздо более разрушительной, чем то, что мы видели на фронте. Террористическая деятельность будет включать в себя взрывы школ, взрывы инфраструктуры", - говорится в материале Express.

Пока же Киев, судя по заявлениям американских сенаторов, готовится к очередному контрнаступлению. В рамках его подготовки украинские военкомы работают не покладая рук. И дискуссии о снижении призывного возраста до 18 лет уже активно ведутся.

Александр Панюшкин, "ТВ Центр"

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