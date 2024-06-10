Бойцы ВСУ прорвались с Украины в Венгрию на грузовике

32 человека задержали венгерские пограничники

Десятки украинцев прорвались через границу Венгрии на грузовике. об этом в своем телеграм-канале написал журналист Виталий Глагола. Он отметил, что на территорию соседней страны 30 человек попали на грузовике ГАЗ-66 с черными военными номерами.

ЧП случилось 9 июня. Пограничники обнаружили следы автомобиля на контрольной полосе в районе участков Косино и Большая Быйгань. Позднее ГАЗ-66 нашли на венгерской территории. Ни в кабине, ни в кузове никого не было.

Венгерские пограничники позже сообщили, что задержали нарушителей на границе села Барабаш. Всего 32 человека. Об их дальнейшей судьбе ничего не известно.

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