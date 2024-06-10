Рогозин предостерег от "увлечения дрономанией"

Это не должно затмить главную задачу СВО

В зоне специальной военной операции "добротная маскировка и надежное укрытие важнее мобильности артсистемы". Такое заявление сделал в понедельник, 10 июня, глава Научно-технического центра в зоне СВО, командир специального подразделения "Царские волки" Дмитрий Рогозин.

Политик рассказал в своем Telegram-канале, что видит, как "далекие от технологий БПЛА предприятия увлеклись их производством". В результате "дроны в нашей стране раньше никто не делал, теперь делают все", однако "это значит, что опять никто".

Однако, как заявил Рогозин, "эту войну выиграют не дроны, а люди, которые овладевают инновациями". Он призвал не полагаться на массовое производство FPV-дронов, поскольку "только комплексное применение разных видов вооружений и дальнобойное ракетное оружие – вот то, что действительно сможет переломить ход войны".

"Увлечение дрономанией" не должно затмить главную задачу, которая поможет разрушить вражеский фронт — комплексное применение дронов вкупе с разными видами вооружений и особенно дальнобойным ракетным оружием", резюмировал Рогозин.

В апреле Сергей Шойгу, возглавлявший тогда Министерство обороны России, проверил, как выполняются указания по разработке военных беспилотников и стрелкового оружия с учетом накопленного опыта СВО. На полигоне Московского военного округа ему продемонстрировали линейку перспективных ударных дронов, неуязвимых для средств подавления противника.

Российский лидер Владимир Путин подчеркивал, что важно опережать противника и быть на шаг впереди в разработке разведывательных систем – в частности, беспилотных летательных аппаратов. В зоне СВО эффективно применяются и ударные беспилотники, и разведывательные.

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