Купальный сезон открылся на черноморском побережье

В Крыму - чуть позже

Купальный сезон начался на юге черноморской России, вода прогрелась до 22 градусов.

Об этом "Интерфаксу" сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Однако с купанием на крымском полуострове стоит немного еще подождать – температура воды прогреется к концу июня.

"В Крыму нужно еще немного подождать, может быть к концу второй декады будет уже такая же температура", - сказал синоптик.

В настоящий момент температура воздуха на черноморском побережье России установилась на уровне от +28 до +30 градусов.

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