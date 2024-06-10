Купальный сезон открылся на черноморском побережье

В Крыму - чуть позже
Купальный сезон начался на юге черноморской России, вода прогрелась до 22 градусов.
Об этом "Интерфаксу" сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Однако с купанием на крымском полуострове стоит немного еще подождать – температура воды прогреется к концу июня.
"В Крыму нужно еще немного подождать, может быть к концу второй декады будет уже такая же температура", - сказал синоптик.
В настоящий момент температура воздуха на черноморском побережье России установилась на уровне от +28 до +30 градусов.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
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