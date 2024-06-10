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В Госдуме предложили изменить процедуру проведения ЕГЭ

15:53
  • понедельник
  • 10 июня 2024

Это произошло после жалоб на досмотры учащихся

Профильный комитет Государственной думы по просвещению после нескольких скандальных случаев досмотра школьников перед единым государственным экзаменом (ЕГЭ) инициирует законопроект, который предусматривает изменения порядка проведения экзамена. Об этом в понедельник, 10 июня, рассказала глава комитета Ольга Казакова.

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Парламентарий пообещала, что комитет внесет предложения по изменениям в процедуру проведения ЕГЭ уже в весеннюю сессию, они будут представлены на общественное обсуждение.

Подробности Казакова не привела, однако подтвердила, что эта инициатива вызвана резонансными ситуациями "с досмотрами школьников", сообщает ТАСС.

Когда инциденты с раздеванием на пунктах досмотра перед ЕГЭ в ряде российских школ получили огласку, к разбирательству подключились правоохранительные органы и общественность. Глава президентского Совета по правам человека Валерий Фадеев заявил, что "пусть лучше кто-то спишет, чем все пострадают от недостойного обращения".

Депутаты КПРФ, ЛДПР и партии "Справедливая Россия — Патриоты — За правду" решились на кардинальную меру — они собрались внести в Госдуму законопроект о полной отмене ЕГЭ, поскольку его окружают неприятные события, "от публичных скандалов до откровенных трагедий".

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