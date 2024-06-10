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Карл III решил возобновить общение с внуками

16:47
  • понедельник
  • 10 июня 2024

Речь идет о детях принца Гарри - Лилибет и Арчи

Король Великобритании Карл III хочет возобновить общение с детьми принца Гарри – Арчи и Лилибет. Об этом пишет издание Mirror. Отмечается, что монарх хочет "стать частью жизни" своих внуков. И опечален тем, что какие-либо отношения отсутствуют.

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Карл с февраля лечится от рака. И его печалит, что с внуками он общается лишь по видеосвязи. С пятилетним Арчи он очно встречался несколько раз. А вот двухлетнюю Лилибет видел лишь раз.

О решении увеличить количество встреч монарх заявил после того, как отправил внучке подарок и открытку на ее недавний день рождения.

Люди, близкие к королю, утверждают, что он стремится как можно больше времени уделять своей семье. Карлу 75 лет, и из-за лечения рака он вынужден ограничивать количество мероприятий, в которых принимает участие.

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