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Оппозиция в Ереване объявила о 96-часовой акции протеста

18:11
  • понедельник
  • 10 июня 2024

Она будет непрерывной

Досрочных парламентских выборов в Армении не будет - об этом заявил спикер законодательного органа Ален Симонян на фоне протестов оппозиции.

Антиправительственные акции продолжаются в стране уже не первую неделю. Их участники требуют прекратить процесс делимитации границы с Азербайджаном, не отдавать приграничные села соседней стране и отправить в отставку премьер-министра Никола Пашиняна.

С понедельника протестующие объявили свою акцию непрерывной на 96 часов. Минувшим вечером они провели очередное массовое шествие, а ночью разбили палаточный лагерь перед зданием парламента в центре Еревана и перекрыли один из центральных проспектов.

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Акция протеста в Ереване
Акция протеста в Ереване
Акция протеста в Ереване
Акция протеста в Ереване
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