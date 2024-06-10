Оппозиция в Ереване объявила о 96-часовой акции протеста

Она будет непрерывной

Досрочных парламентских выборов в Армении не будет - об этом заявил спикер законодательного органа Ален Симонян на фоне протестов оппозиции.

Антиправительственные акции продолжаются в стране уже не первую неделю. Их участники требуют прекратить процесс делимитации границы с Азербайджаном, не отдавать приграничные села соседней стране и отправить в отставку премьер-министра Никола Пашиняна.

С понедельника протестующие объявили свою акцию непрерывной на 96 часов. Минувшим вечером они провели очередное массовое шествие, а ночью разбили палаточный лагерь перед зданием парламента в центре Еревана и перекрыли один из центральных проспектов.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"