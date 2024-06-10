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Самолеты дальней авиации России провели шестичасовой плановый полет

17:27
  • понедельник
  • 10 июня 2024

Они пролетели над нейтральными водами Балтийского, Баренцева и Норвежского морей

Плановые шестичасовые полеты выполнили самолеты дальней авиации вдоль северных границ России. Они летели над нейтральными водами Балтийского, Баренцева и Норвежского морей. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны.

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Отмечается, что в воздух поднимали стратегические ракетоносцы Ту-95мс и дальние бомбардировщики Ту-22м3. Самолеты сопровождали истребители. Были задействованы Су-30см, Су-27 и Су-33. На некоторых этапах маршрута иностранные государства поднимали в воздух свои боевые истребители.

Полеты дальней авиации над нейтральными водами – регулярные. Они совершаются над водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, а также Тихого океана. Все полеты проходят в строгом соответствии с международными правилами.

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