Самолеты дальней авиации России провели шестичасовой плановый полет

Они пролетели над нейтральными водами Балтийского, Баренцева и Норвежского морей

Плановые шестичасовые полеты выполнили самолеты дальней авиации вдоль северных границ России. Они летели над нейтральными водами Балтийского, Баренцева и Норвежского морей. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны.

Отмечается, что в воздух поднимали стратегические ракетоносцы Ту-95мс и дальние бомбардировщики Ту-22м3. Самолеты сопровождали истребители. Были задействованы Су-30см, Су-27 и Су-33. На некоторых этапах маршрута иностранные государства поднимали в воздух свои боевые истребители.

Полеты дальней авиации над нейтральными водами – регулярные. Они совершаются над водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, а также Тихого океана. Все полеты проходят в строгом соответствии с международными правилами.

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