Китай выступает за созыв настоящей мирной конференции по Украине

Об этом заявил глава МИД КНР Ван И на министерском заседании БРИКС

Совещание глав внешнеполитических ведомств стран БРИКС началось с минуты молчания в память о погибших президенте Ирана и министре иностранных дел Исламской Республики. Делегация из Ирана присутствует на совещании. Ее возглавляет исполняющий обязанности министра иностранных дел. С 1 января этого года Исламская Республика стала полноправным членом организации. Несправедливость западного мира во главе с Вашингтоном она ощутила на себе сполна. Теперь хочет контактировать с теми, кто готов не диктовать, а сотрудничать.

Вместе с Ираном в этом году к БРИКС присоединились Египет, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия. И теперь кирпичиков, а именно так переводится аббревиатура БРИКС, ровно десять.

"Расширение БРИКС - наглядное подтверждение процесса формирования многополярного миропорядка. Происходят становление новых центров принятия глобально значимых политических решений из числа государств Глобального Юга и Востока, из государств мирового большинства. Эти страны выступают за более справедливый уклад на основе равенства государств и цивилизационного многообразия", - отметил Сергей Лавров.

Сегодня общий ВВП стран БРИКС по паритету покупательной способности составил уже около трети мировых значений и превысил показатели так называемой "семерки". А еще территории, население, ресурсы! Это объективное большинство, которому западное меньшинство пытается навязывать свой миропорядок, основанный на правилах.

"США и их союзники не оставляют попыток удержать ускользающее доминирование и замедлить объективные процессы формирования многополярности. Экономические инструменты они используют в качестве оружия, путем санкционного давления, финансового шантажа пытаются повлиять на выбор суверенными государствами моделей развития и торговых партнеров", - продолжил Лавров.

БРИКС активно работает над созданием платформы для расчета в национальных валютах. В центре внимания совещания в Нижнем Новгороде - создание независимых от запада финансовых механизмов. Тема развития объединения. Не обойдут стороной и международные конфликты.

На встречу в Нижний Новгород прибыли и делегаты дружественных России стран, но не являющихся членами БРИКС. Всего - представители более 20 государств. От Шри-Ланки до Кубы. Запланирована расширенная сессия с участием единомышленников, представляющих такие форматы взаимодействия, как ШОС, АСЕАН, Африканский союз, Лига арабских государств. И это тоже показатель усталости от однополярного мира.

Турецкие СМИ пишут: через БРИКС лежит путь "к господству в мировой экономике", и у Анкары в этом направлении грандиозные планы. Одна из горячих тем министерских переговоров - желание присоединиться к БРИКС Турции, которая одновременно имеет тесные отношения с США и ЕС и состоит в НАТО.

В российском внешнеполитическом ведомстве ответили: наши двери открыты. Более 30 государств изъявили желание в той или иной форме выстраивать взаимоотношения с БРИКС. И вероятно, будет учреждена категория стран-партнеров.

У Сергея Лаврова - одна за другой идут двусторонние встречи. Плодотворные переговоры с делегациями из ЮАР и Бразилии. С министром иностранных дел Египта обсудили необходимость скорейшего прекращения огня в секторе Газа. Китайского коллегу Лавров поблагодарил за решение Пекина не участвовать в швейцарском мероприятии по Украине, которое не учитывает объективных реалий. КНР считает необходимым созвать настоящую мирную конференцию, которую признают и Москва, и Киев. Оба министра дали высокую оценку развитию двусторонних отношений на фоне усиливающейся глобальной турбулентности.

"На нас лежит огромная ответственность уделить внимание внешнеполитической координации. Наши контакты с китайскими друзьями все более позитивно воспринимаются странами мирового большинства. Неуклонно увеличивается круг наших единомышленников и желающих сотрудничать с БРИКС и ШОС", - добавил Лавров.

Однако нижегородский форум БРИКС - это не только политика и экономика. Иностранцам предлагают и культурную программу. Караваи прямо у трапа самолета и насыщенная программа в городе, богатом достопримечательностями. Чтобы гости могли лучше узнать историю и традиции нашей страны.

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр"

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