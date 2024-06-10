Важное значение имеет освобождение Часов Яра

В Шебекине Белгородской области пять человек пострадали от разрыва мины, сброшенной ВСУ на частный сектор. Среди них - оператор телеканала "Россия-24" Ярослав Борисов. Он получил тяжелые осколочные ранения брюшной полости и левого плеча. Он успешно прооперирован. Еще среди пострадавших - трое бойцов самообороны и местный житель, всем им оказана медицинская помощь.

По предварительной информации, ВСУ дистанционно с беспилотника заминировали один из районов Шебекина. Боевики используют методы террористов, направляя оружие против мирных людей.

На фронте киевский режим несет потери. Российский флаг был установлен в Старомайорском. Освобождение села подтвердили в Министерстве обороны: "Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Старомайорское Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 140 военнослужащих".

Среди личного состава ВСУ начали ходить слухи о готовящейся сдаче Волчанска на харьковском направлении и Часов Яра в ДНР. В приграничье серьезные потери понесла 82-я десантная бригада украинской армии. В Часов Яре заметно измотаны батальоны, собранные из националистов. Киевский режим использует любые резервы, чтобы закрыть слабые места в своей обороне. Наши бойцы уничтожают противника во время ротации.

ВСУ завозят резервы в район Часов Яра на автомобилях, которые несутся на максимальной скорости. Наши бойцы ВДВ эти машины уничтожают. Еще одно преимущество российской армии, которое признают все западные эксперты, - это применение на фронте фугасных авиационных бомб с универсальным модулем планирования и коррекции. Вот на боевой вылет отправляется Су-34 с бомбами ФАБ-500, каждая весит полтонны. Эти бомбы свободного падения и весом до трех тонн - еще советская разработка. Современные инженеры придумали, как добавить к ФАБам крылья. И теперь они пролетают десятки километров, эффективно и точно поражая цели. В районе Авдеевки оборона ВСУ рухнула в том числе благодаря авиации.

Сейчас фронт продолжает постепенно двигаться на запад. Часов Яр находится на одной из самых высоких точек Донбасса, и освобождение города имеет важное значение для всей ДНР.

Министр обороны Андрей Белоусов побывал в Центральном военном госпитале имени Вишневского и провел совещание, где совместно с Минздравом обсуждались вопросы медицинского обеспечения участников СВО.

"У нас есть целый ряд вопросов, которые мы должны решить. Это взаимодействия военного и гражданского сегментов общей системы здравоохранения. Я здесь хочу подчеркнуть, что система должна быть общей", - подчеркнул Белоусов.

Подобный подход позволит повысить уровень оказания необходимой помощи раненым бойцам. В госпитале министр встретился с участникам специальной военной операции и вручил им государственные награды.

Петр Вершинин, "ТВ Центр"

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