Мишустин назвал повышение МРОТ важной задачей

К 2030 году показатель достигнет не менее 35 тысяч рублей в месяц

Все инициативы президента, озвученные на пленарной сессии Петербургского экономического форума, должны быть исполнены в кратчайшие сроки и в полном объеме. Об этом глава кабмина Михаил Мишустин заявил на совещании с вице-премьерами.

Так, по поручению Владимира Путина с 1 июля будет расширена программа семейной ипотеки. Родители, которые живут в малых городах, смогут оформить льготный кредит на приобретение недвижимости под 6% годовых вне зависимости от возраста детей. Главное, чтобы один ребенок на момент займа был несовершеннолетним. При строительстве своего дома такие условия будут действовать во всех регионах.

Также обсудили сохранение поддержки льготных категорий граждан на бесплатное получение лекарств и медицинских изделий. Еще один вопрос - повышение минимального размера оплаты труда и индексация пенсий.

"С 1 февраля следующего года будет возобновлена индексация пенсий работающим гражданам. Сегодня их свыше 7 миллионов 800 тысяч человек. Им станет выплачиваться и зарплата, и пенсия с учетом ежегодной индексации. Еще одна задача – дальнейшее повышение минимального размера оплаты труда. МРОТ прибавит еще 15% и станет больше 22 тысяч рублей в месяц. А к 2030 году – уже не менее 35 тысяч рублей в месяц", - указал Мишустин.

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