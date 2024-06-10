Москва и Анкара договорились о консультациях по вопросам безопасности

Сергей Шойгу и глава МИД Турции Хакан Фидан встретились в Москве

Москва и Анкара будут расширять сотрудничество в сфере безопасности. Об этом сегодня в российской столице говорили глава Министерства иностранных дел Турции Хакан Фидан и секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Пользуясь случаем, прошу передать привет руководителю Национальной разведывательной организации Калыну, министру обороны Гюлеру, а также генеральному секретарю Совета национальной безопасности Турецкой Республики Хаджимюфтюоглу, которого жду в России в удобное время", - заявил Шойгу.

Он также заметил, что России и Турции нужно провести полноформатные консультации. Скорее всего они пройдут в третьем квартале текущего года. Место их проведения пока не определено. Кроме того, Шойгу и Фидан согласовали намерения тесно сотрудничать в сферах международной и региональной безопасности.

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