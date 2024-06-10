ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Москва и Анкара договорились о консультациях по вопросам безопасности

17:59
  • понедельник
  • 10 июня 2024

Сергей Шойгу и глава МИД Турции Хакан Фидан встретились в Москве

Москва и Анкара будут расширять сотрудничество в сфере безопасности. Об этом сегодня в российской столице говорили глава Министерства иностранных дел Турции Хакан Фидан и секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Россия запросила заседание Совбеза ООН из-за применения ВСУ западного оружия
Путин обсудил с Совбезом вопросы информационной безопасности

"Пользуясь случаем, прошу передать привет руководителю Национальной разведывательной организации Калыну, министру обороны Гюлеру, а также генеральному секретарю Совета национальной безопасности Турецкой Республики Хаджимюфтюоглу, которого жду в России в удобное время", - заявил Шойгу.

Он также заметил, что России и Турции нужно провести полноформатные консультации. Скорее всего они пройдут в третьем квартале текущего года. Место их проведения пока не определено. Кроме того, Шойгу и Фидан согласовали намерения тесно сотрудничать в сферах международной и региональной безопасности.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Сергей Шойгу
Сергей Шойгу
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.