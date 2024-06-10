Генерал Картаполов усомнился в словах американцев о поражении А-50

Военные США утверждали, что самолет был сбит из комплекса Patriot

Американцы врут, когда сообщают о сбитом российском военном самолете дальнего радиолокационного обнаружения А-50. Об этом заявил глава комитета Государственной Думы по обороне Андрей Картаполов в интервью РИА Новости.

Он считает, что американцы "никогда не говорят правды". Напомним, ранее в США заявили, что самолет А-50 был сбит над азовским порем с помощью ЗРК Patriot. Произошло это в начале 2024 года. Американцы утверждали, что украинцы устроили засаду на российский самолет.

"Наш самолёт никто не сбивал, тем более американцы. У них ещё сбивалки не выросли", - заявил Картаполов.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"