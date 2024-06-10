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Генерал Картаполов усомнился в словах американцев о поражении А-50

18:53
  • понедельник
  • 10 июня 2024

Военные США утверждали, что самолет был сбит из комплекса Patriot

Американцы врут, когда сообщают о сбитом российском военном самолете дальнего радиолокационного обнаружения А-50. Об этом заявил глава комитета Государственной Думы по обороне Андрей Картаполов в интервью РИА Новости.

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Он считает, что американцы "никогда не говорят правды". Напомним, ранее в США заявили, что самолет А-50 был сбит над азовским порем с помощью ЗРК Patriot. Произошло это в начале 2024 года. Американцы утверждали, что украинцы устроили засаду на российский самолет.

"Наш самолёт никто не сбивал, тем более американцы. У них ещё сбивалки не выросли", - заявил Картаполов.

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