Мэр Москвы открыл обновленное приемное отделение Морозовской детской больницы

В экстренных случаях детей будут сразу отправлять в противошоковую палату

Приемное отделение Морозовской детской больницы теперь напоминает флагманские центры взрослых больниц. Машины скорой помощи въезжают в теплые боксы, поэтому маленькие пациенты не замерзнут здесь даже в холодное время года. Дальше работает триажная система, когда пациентов распределяют по трем потокам: красный, желтый, зеленый - в зависимости от степени тяжести. В экстренных случаях детей будут сразу отправлять в противошоковую палату. Здесь есть вся необходимая аппаратура для проведения реанимации. Наркозно-дыхательный аппарат выполняет функцию искусственной вентиляции легких. А при необходимости контролирует состояние при анестезии, если пациенту нужно провести какую-то болезненную процедуру.

Серьезное подспорье для врачей - механический компрессор, который делает массаж сердца детям с 8 лет.

"Когда мы включаем аппарат, мы выставляем специальный поршень, который имитирует наши руки. И потом запускаем. И он уже обеспечивает достаточно длительную механику обеспечения непрямого массажа сердца", - рассказал Александр Николишин, заместитель главного врача по анестезиологии и реаниматологии ГБУ "Морозовская" ДГКБ ДЗМ.

И уже в таком состоянии можно перевозить пациента в любую точку больницы, если это будет необходимо.

Реконструкция приемного отделения Морозовской больницы заняла ровно год. Теперь это пространство, где все удобно и врачам, и пациентам.

"У нас будет более упрощена логистика проведения исследований для экстренных пациентов. За примерно 5-10 минут будут проходить КТ при наличии показания проведения компьютерной томографии и рентгенографию", - объяснила Ксения Хасанова, заведующая отделением лучевой диагностики ГБУ "Морозовская" ДГКБ ДЗМ.

При поступлении каждому пациенту выдадут браслет с QR-кодом. Поэтому электронная карта со всеми данными всегда будет под рукой, точнее - в планшете врача.

"В приемном отделении стало возможно проводить лечение пациентов. То есть он не обязательно госпитализируется в круглосуточный стационар, если это какое-то состояние, для лечения которого необходимо непродолжительное время", - отметил Андрей Анджель, заместитель главного врача по медицинской части ГБУ "Морозовская" ДГКБ ДЗМ.

В желтой зоне проводится первичная диагностика. Здесь все устроено по принципу "врач к пациенту". Результаты анализов будут готовы уже через 5-20 минут. В день приемное отделение может принимать до полутысячи неотложных пациентов. Благодаря разделению потоков, продуманной логистике и суперточному диагностическому оборудованию юные пациенты и их родители будут находиться здесь рекордно короткое время.

Новые возможности Морозовской больницы сегодня оценил мэр Москвы Сергей Собянин.

"В Москве проходит большая программа по реконструкции экстренных приемных отделений. Только в этом году мы закончили реконструкцию девяти крупных клиник. Морозовская клиника обслуживает практически четверть всех пациентов стационарных, четверть всех детей, которые поступают на лечение в Москве. При таком объеме, конечно, нужно современное приемное отделение, уже сделанное по новым стандартам, по новой логистике, с новым оборудованием", - указал глава города.

Первых пациентов через обновленное приемное отделение Морозовская больница начнет оформлять уже во вторник.

Екатерина Гоголева, "ТВ Центр"

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