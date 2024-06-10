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Мэр Москвы открыл обновленное приемное отделение Морозовской детской больницы

19:08
  • понедельник
  • 10 июня 2024

В экстренных случаях детей будут сразу отправлять в противошоковую палату

Приемное отделение Морозовской детской больницы теперь напоминает флагманские центры взрослых больниц. Машины скорой помощи въезжают в теплые боксы, поэтому маленькие пациенты не замерзнут здесь даже в холодное время года. Дальше работает триажная система, когда пациентов распределяют по трем потокам: красный, желтый, зеленый - в зависимости от степени тяжести. В экстренных случаях детей будут сразу отправлять в противошоковую палату. Здесь есть вся необходимая аппаратура для проведения реанимации. Наркозно-дыхательный аппарат выполняет функцию искусственной вентиляции легких. А при необходимости контролирует состояние при анестезии, если пациенту нужно провести какую-то болезненную процедуру.

Серьезное подспорье для врачей - механический компрессор, который делает массаж сердца детям с 8 лет.

"Когда мы включаем аппарат, мы выставляем специальный поршень, который имитирует наши руки. И потом запускаем. И он уже обеспечивает достаточно длительную механику обеспечения непрямого массажа сердца", - рассказал Александр Николишин, заместитель главного врача по анестезиологии и реаниматологии ГБУ "Морозовская" ДГКБ ДЗМ.

И уже в таком состоянии можно перевозить пациента в любую точку больницы, если это будет необходимо.

Реконструкция приемного отделения Морозовской больницы заняла ровно год. Теперь это пространство, где все удобно и врачам, и пациентам.

"У нас будет более упрощена логистика проведения исследований для экстренных пациентов. За примерно 5-10 минут будут проходить КТ при наличии показания проведения компьютерной томографии и рентгенографию", - объяснила Ксения Хасанова, заведующая отделением лучевой диагностики ГБУ "Морозовская" ДГКБ ДЗМ.

При поступлении каждому пациенту выдадут браслет с QR-кодом. Поэтому электронная карта со всеми данными всегда будет под рукой, точнее - в планшете врача.

"В приемном отделении стало возможно проводить лечение пациентов. То есть он не обязательно госпитализируется в круглосуточный стационар, если это какое-то состояние, для лечения которого необходимо непродолжительное время", - отметил Андрей Анджель, заместитель главного врача по медицинской части ГБУ "Морозовская" ДГКБ ДЗМ.

В желтой зоне проводится первичная диагностика. Здесь все устроено по принципу "врач к пациенту". Результаты анализов будут готовы уже через 5-20 минут. В день приемное отделение может принимать до полутысячи неотложных пациентов. Благодаря разделению потоков, продуманной логистике и суперточному диагностическому оборудованию юные пациенты и их родители будут находиться здесь рекордно короткое время.

Новые возможности Морозовской больницы сегодня оценил мэр Москвы Сергей Собянин.

"В Москве проходит большая программа по реконструкции экстренных приемных отделений. Только в этом году мы закончили реконструкцию девяти крупных клиник. Морозовская клиника обслуживает практически четверть всех пациентов стационарных, четверть всех детей, которые поступают на лечение в Москве. При таком объеме, конечно, нужно современное приемное отделение, уже сделанное по новым стандартам, по новой логистике, с новым оборудованием", - указал глава города.

Первых пациентов через обновленное приемное отделение Морозовская больница начнет оформлять уже во вторник. 

Екатерина Гоголева, "ТВ Центр"

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Сергей Собянин открыл приемное отделение Морозовской больницы после реконструкции
Сергей Собянин открыл приемное отделение Морозовской больницы после реконструкции
Сергей Собянин открыл приемное отделение Морозовской больницы после реконструкции
Сергей Собянин открыл приемное отделение Морозовской больницы после реконструкции
Сергей Собянин открыл приемное отделение Морозовской больницы после реконструкции
Сергей Собянин открыл приемное отделение Морозовской больницы после реконструкции
Сергей Собянин открыл приемное отделение Морозовской больницы после реконструкции
Сергей Собянин открыл приемное отделение Морозовской больницы после реконструкции
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