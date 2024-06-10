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СМИ: воздушное судно вице-президента Малави могло потерпеть крушение

19:36
  • понедельник
  • 10 июня 2024

Президент страны распорядился провести поисково-спасательную операцию

Самолет, на борту которого был вице-президент Малави Саулос Клаус Чилима, возможно, потерпел крушение. Об этом сообщил местный портал Malawi24.

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Помимо чиновника, на борту воздушного судна находилось еще 9 человек.

Отмечается, что президент страны Лазарус Чаквера в экстренном порядке возвращается на родину. У него был запланирован визит на Багамы, который пришлось отменить. Он поручил силовикам провести срочную поисково-спасательную операцию, чтобы обнаружить место, где находится самолет.

Отмечается, что после того, как самолет пропал с радаров, предпринимались попытки выйти с ним на связь. Но экипаж воздушного судна молчит.

ОБНОВЛЕНИЕ (19:45): По обновленным данным СМИ, Чилима летел не на самолете, а на вертолете.

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