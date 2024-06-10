Белоусов провел встречу с военными корреспондентами

Разговор носил откровенный и конструктивный характер

Министр обороны России Андрей Белоусов провел в понедельник встречу с освещающими спецоперацию военными корреспондентами, передает РИА "Новости".

"Состоявшийся разговор носил откровенный и конструктивный характер. Подобные встречи с военкорами будут проходить на регулярной основе", - говорится в сообщении агентства.

В Минобороны уточнили, что по итогам встречи министром будет дан ряд поручений.

Ранее Белоусов сообщил, что за май ВСУ потеряли потерял более 35 тысяч военнослужащих и свыше 2 700 единиц вооружения. ВС России освободили 28 населенных пунктов.

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