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Путин поговорил по телефону с президентом Бразилии

20:01
  • понедельник
  • 10 июня 2024

Лидеры обсудили, среди прочего, конфликт на Украине

В понедельник состоялся телефонный разговор Владимира Путина с президентом Бразилии Луисом Инасио Лулой да Силвой, сообщила пресс-служба Кремля.

"Выражена обоюдная заинтересованность в дальнейшем углублении успешно развивающегося стратегического партнерства России и Бразилии по всем основным направлениям. Условлено, в частности, продолжить тесное взаимодействие двух стран с учетом председательства в текущем году России в БРИКС и Бразилии в "Группе двадцати", - говорится в сообщении.

Затрагивали лидеры и тему конфликта на Украине. Путин, отметили в пресс-службе, "изложил принципиальные подходы российской стороны в связи с предстоящей так называемой "мирной конференцией" в Швейцарии".

Бразильский президент выразил желание внести вклад в процесс мирного урегулирования.

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