Путин поговорил по телефону с президентом Бразилии

Лидеры обсудили, среди прочего, конфликт на Украине
В понедельник состоялся телефонный разговор Владимира Путина с президентом Бразилии Луисом Инасио Лулой да Силвой, сообщила пресс-служба Кремля.
"Выражена обоюдная заинтересованность в дальнейшем углублении успешно развивающегося стратегического партнерства России и Бразилии по всем основным направлениям. Условлено, в частности, продолжить тесное взаимодействие двух стран с учетом председательства в текущем году России в БРИКС и Бразилии в "Группе двадцати", - говорится в сообщении.
Затрагивали лидеры и тему конфликта на Украине. Путин, отметили в пресс-службе, "изложил принципиальные подходы российской стороны в связи с предстоящей так называемой "мирной конференцией" в Швейцарии".
Бразильский президент выразил желание внести вклад в процесс мирного урегулирования.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"